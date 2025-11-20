Омскую школу решили не ремонтировать за счет федералов

Образовательное учреждение исключили из федеральной программы по капитальному ремонту.

2ГИС

Администрация Омска сообщила, что школа № 91 на улице 24-я Северная, 119, исключена из федеральной программы капитального ремонта.

– По причине высокой аварийности здания школы 91 принято решение об исключении школы из федеральной программы, – рассказали мэрии на странице губернатора.

Согласно информации мэрии, на сегодняшний день из 14 запланированных к ремонту школ уже отремонтированы десять.

До конца текущего года намечено завершить работы в зданиях школ № 56 и 129. Что касается школы № 71, завершение капитального ремонта запланировано на второй квартал 2026 года из-за большого объема необходимых работ.

Напомним, что исключить школу из федеральной программы планировали еще летом этого года. Как ранее заявляла администрация Омска, школу будут ремонтировать за счет средств города. При полном финансировании ремонт школы планируют завершить к 2027 году.

Однако в прошлом году департамент строительства заявлял, что здание 1960 года постройки дешевле снести и построить заново, чем ремонтировать.