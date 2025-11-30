Львы, голова девочки и звезда Давида: омские краеведы показали столетние «сокровища» из исчезнувших домов

Старинное наследие предыдущей строительной эпохи бережно хранится в одном месте. «Омск-информ» ознакомился с импровизированной экспозицией.

Мало кому известно в Омске, что в деревянном доме по улице Декабристов с 2018 года располагаются настоящие сокровищницы, хранящие архитектурную историю города. Это реставрационные мастерские и склад омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), где собраны фрагменты когда-то утерянных старинных домов. Здание тоже историческое, которое восстановили, закреплено за омскими краеведами.

Активисты ВООПИиК многие годы спасали резные элементы от уничтожения. Снимали с домов, которые владельцы «приговорили» к сносу, уносили с пепелищ, собирали с обветшавших и заброшенных построек по всему городу. «Омск-информ» побывал в этом доме и подробно познакомился с диковинной экспозицией, собранной в течение 40 лет.

Серафим из Никольского собора

При доме есть усадьба, где хранятся габаритные части домов – это наличники, ставни, двери, карнизы, причелины (резные доски, которые защищают крышу от влаги), подзоры (декор), балясины (фигурные столбики в виде колонн). Принята на хранение интерьерная и декоративная скульптура.

В коллекции имеется так называемый медальон – элемент культовых сооружений. Декоративные детали фасада Свято-Никольского казачьего собора взамен утраченных выполнил в своей мастерской художник-реставратор Анатолий Кудрявцев.

Он по фотографии восстановил шестикрылого Серафима. Это первая отливка, ее из уважения к мастеру никогда не выбрасывают. Кстати, если потребуется, ее можно будет собрать и их размножить снова.

Остались одни наличники

В Омске исторические деревянные здания медленно и с пугающим постоянством переходят в разряд утраченных безвозвратно. В центре города краеведы-энтузиасты выступают за воспроизведение общего городского ландшафта начала ХХ века. Сейчас когда-то большой, а теперь уцелевший кусочек Новослободского форштадта представляет собой крошечный, разрозненный анклав малоэтажной частной застройки на улице Пранова, над которой нависли гигантские многоквартирные новоделы, и фрагмент улиц Почтовой и Успенского.

От снесенных домов остались наличники. Как правило, это архитектурное творение несет практическую и эстетическую функции – чтобы защищать окна и украшать их. Узоры могли много сказать о владельце дома и его происхождении. Одно из последних приобретений краеведов – наличники со звездами Давида от снесенного здания в центре Омска.

– Старинный дом недалеко от остановки по улице Декабристов, на пересечении улиц 10 лет Октября и 30-летия ВЛКСМ, снесли недавно. Он не являлся памятником истории, но выделяется наличниками со звездами Давида, – пояснил Святослав Коновалов. – Особняк был расселен и много лет пустовал. Разломанный кованный козырек, детали наличника и двери забрал ВООПИиК.

Искусство резного наличника индивидуальное, не имеет четких канонов и правил. Основное – осевая симметрия, когда правая сторона зеркально повторяет левую. На первом месте из декоративных элементов солнце, лучи и лучики, растительные орнаменты. В качестве украшений использовали змей и драконов, петухов и голубей, лошадей, львов, орлов. Встречаются символы земли, воды и пятиконечные звезды, есть наличники с топором и якорем, серпом и молотом.

Хранит ВООПИиК наличники с улицы Пранова, 25. Он с фронтоном, который имеет схожесть с каменными образцами подобного декора с ул. Ленина, 10. Похож на крепостной редут, возможно, мастеровые его и скопировали.

Сохраненные после сноса домов наличники планируют использовать для создания экспозиций, омские точно достойны широкого зрительского поля.

Кронштейн с человеческим лицом

В постройке в углу двора на втором этаже располагается склад для декора помельче.

– По некоторым сведениям, первый хозяин этого дома занимался извозом, и у него были лошади. Так вот эта постройка – конюшня, на втором этаже хранилось сено, – рассказывает историк-краевед, реставратор, активист Омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Святослав Коновалов. – Сейчас здесь краеведческая сокровищница или склад древностей, которые собирались сорок лет.

Так, на складе есть целая коллекция кронштейнов – простых опорных деталей, служащих для крепления на вертикальной плоскости. Тут фантазия скульпторов также была безгранична.

Например, голова девочки с косичками – это работа легендарного Владимира Винклера. Он из военнопленных Первой мировой войны, содержавшихся в Западной Сибири, был в то время единственным высокопрофессиональным скульптором с академическим образованием. Почти весь декор на драмтеатре – его рук дело. Это образец, оригиналы были много лет назад утрачены или разошлись по коллекционерам.

– Раньше предки использовали гипс, но, видимо, они подмешивали какой-то хитрый компонент, скорее всего, олифу, что скрепляла состав крепко, – рассказывает Святослав Коновалов. – Но сейчас бетон стал доступнее, сейчас его используют для наружных элементов, а гипс – внутри помещений.

Сокровища из обломков

Как оказалось, фрагменты экспозиции находят применение и в современной жизни. Используются для реставрационных работ, иногда они очень выручают. Участвуют в музейных экспозициях, в качестве модельного фонда используют образцы для занятий студентов – члены ВООПИиКа ведут преподавательскую деятельность в СибАДИ и строительном колледже. Проводятся мастер-классы, экскурсии, и тогда нагромождение всего, что есть на складе, из груды осколков и хлама превращается в настоящие сокровища. Уже начинаешь разбираться, где интерьерный декор, а где уличный, где фронтон, рустик или розетка.

Общественники считают, что реставрировать старые дома – обязанность каждого гражданина, в том числе и ваша, сохранять культурное наследие для будущих поколений.

В 2018 году сообщество краеведов стало участником фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». С того времени приведены в порядок шесть объектов: ул. Булатова, 69; ул. 30 лет ВЛКСМ, 39; ул. Пушкина, 15; ул. Герцена, 37; ул. Гусарова, 46, и ул. Гусарова, 24; ул. Гусарова, 28. И скоро они подберут новый дом для восстановления в следующем году.