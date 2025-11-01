В Омске снесли дом со звездами Давида на фасаде

Здание превратилось в груду строительного мусора.

omskinform.ru

В Омске снесли старинный дом недалеко от остановки «Улица Декабристов», на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Здание не являлось памятником истории и выделяется наличниками со звездами Давида. По наблюдениям «Омск-информа», постройка превратилась в груду строительного мусора вчера, 31 октября.

Сто лет назад, по данным краеведов, здесь проживала семья Фишелевых, дом относился к так называемой еврейской слободе. Объект несколько лет назад расселили, и он стоял пустым, как и множество других подобных строений в этом микрорайоне. Причина сноса не озвучивается.

Как уточняет телеграмм-канал «Невольный каменщик», цельный наличник, несколько отдельных наверший со звездами, литой козырек, двери и несколько прочих фрагментов резьбы забрал известный омский краевед Святослав Коновалов.