Городские власти решили, что еще два года организация сможет располагаться в здании на Декабристов.
Помещения в доме № 48 на улице Декабристов еще на два года отдадут в безвозмездное пользование ВООПИКу. О том, что омское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» решили не выселять, сообщил мэр Сергей Шелест.
– Такое решение было принято на последнем заседании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных НКО, после рассмотрения всех представленных фактов и документов. Мы всегда готовы работать с общественниками, способными доказывать свою работу реальными делами, – отметил глава города.
Ранее сообщалось, что здание площадью 114,8 кв. м собираются передать в аренду ОРОО «Достояние Сибири». Планировалось, что общественная организация будет не только платить за пользование недвижимостью, но и отремонтирует ее.
Отметим, что ремонтом здания занимался и ВООПИК.