На стройке многострадальной омской школы нашли массу нарушений

Прокуратура Омского района объявила предостережения.

Прокуратура Омской области

Прокуратура Омского района выявила серьезные нарушения и задержки в ходе строительства общеобразовательной школы в микрорайоне Ясная Поляна села Троицкого. По итогам выездной проверки руководителям подрядной организации и заказчику объявлены предостережения, а также внесены представления.

Как сообщает надзорное ведомство, проверку провел прокурор Омского района Владислав Васильев. В ней также приняли участие директор БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик», глава Троицкого сельского поселения, генеральный директор подрядной организации ООО «Русстрой» и представитель строительного контроля ООО «СК Система».

– Установлено, что подрядчиком нарушены сроки исполнения 1-го этапа работ, заказчиком строительная площадка не обеспечена электроснабжением необходимой мощности для бесперебойной работы трех башенных кранов, – уточнили в прокуратуре.

В связи с выявленными фактами прокурор Васильев объявил предостережения руководителям ООО «Русстрой» и БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик». Кроме того, директору «Омскоблстройзаказчика» внесено представление за ненадлежащую претензионную работу с подрядчиком и неоправданно длительное проведение обследования имеющихся свайных оснований.

Отдельное представление также адресовано ООО «Русстрой» в связи с нарушением условий контракта и неисполнением требований, предъявляемых заказчиком.

Напомним, что изначально объект планировалось сдать в эксплуатацию к 2023 году, затем сроки были перенесены на лето 2024 года. Подрядчик ООО «Капитал Развитие» неоднократно получал предупреждения за нарушение сроков, что привело к расторжению контракта.

В апреле 2025 года был выбран новый подрядчик – ООО «Русстрой» из Ингушетии. Завершение строительства школы обойдется в 1,4 млрд рублей и планируется не раньше 2027 года.