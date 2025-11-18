В Омске начала разрушаться обновленная лестница к «Океану»

Ремонт лестницы завершили в конце прошлого месяца.

vk.com/omsk_vk

Омичи обратили внимание на состояние недавно благоустроенной лестницы к «Океану» в Центральном округе. Как видно на фотографии, краска облупилась и начала отходить от основания лестницы.

– Около магазина «Океан» треснуло новое благоустройство, – поделились омичи в паблике «Омск ВК».

В администрации Омска ответили, что благоустройство лестницы находится на гарантии и информация о трещинах уже передана подрядной организации. Однако сроки восстановления неизвестны.

– Объект находится на гарантии, информация передана подрядчику для устранения дефектов. Назвать сроки выполнения работ в настоящее время не представляется возможным, – сообщили в мэрии.

Отметим, что озеленение территории, ремонт лестницы с облицовкой гранитом и установку освещения, пандуса и поручней подрядчик завершил в конце прошлого месяца.