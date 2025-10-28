В Омске у легендарной лестницы к «Океану» установили солнечные панели

Подрядчик завершил очередной этап ремонта объекта.

В Омске завершается благоустройство территории у лестницы к «Океану» в Центральном округе. Об этом сообщили в администрации Омска.

Как рассказали в мэрии, подрядчик провел озеленение прилегающей к лестнице территории, установил освещение, работающее на солнечных батареях, и отремонтировал лестницу – ее облицевали гранитом. Также компания установила пандус и поручни.