Легендарный Хартли прокомментировал уход экс-тренера «Авангарда» из «Локомотива»

Ярославский клуб подтвердил расторжение контракта с помощником.

Omskinform.ru

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча с «Салаватом Юлаевым» впервые прокомментировал уход своего помощника Дмитрия Рябыкина. Он отметил, что команда справится с кадровыми перестановками и продолжит движение вперед.

– Не самый лучший день для тренеров в России. Но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Поэтому будем двигаться дальше. И это последний комментарий, который я дам по этому поводу, – цитирует Хартли «Матч ТВ».

Сообщения о возможном уходе Рябыкина появились утром в понедельник. Уже вечером клуб официально объявил о расторжении контракта с тренером. Сам специалист заявил, что не знает причин своего увольнения и подчеркнул, что конфликта с игроками у него не было.

Напомним, что ранее Дмитрий Рябыкин защищал цвета «Авангарда» как хоккеист, затем работал в штабе Боба Хартли. Когда в 2022 году канадский тренер покинул клуб, Рябыкин на короткий период стал и.о. главного тренера. В этом сезоне он вместе с Сергеем Звягиным пополнили тренерский штаб канадского специалиста в «Локомотиве».