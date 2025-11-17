Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин под угрозой ухода из «Локомотива» Хартли

Тренер вошел в штаб канадца в начале сезона.

Экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин может покинуть «Локомотив» Боба Хартли. Об этом сообщает телеграм-канал «Говорящие головы» со ссылкой на свои источники.

Как подчеркнули инсайдеры, Рябыкина отстранили от работы с командой «Локомотив». Его полномочия временно будет исполнять Дмитрий Красоткин.

– Не хочется комментировать слухи о конфликтах и плохой коммуникации. Что касается большинства – перемены назрели давно. Розыгрыш ставил Рябыкин, ему в первую очередь за него и отвечать, – отметили инсайдеры.

Сейчас «Локомотив» занимает первую строчку в Западной конференции, проведя 27 матчей, из которых выиграл 18 и набрал 38 очков.

Напомним, что Рябыкин ранее выступал за «Авангард» как игрок, затем стал помощником Боба Хартли в тренерском штабе команды. В 2022 году он короткое время исполнял обязанности главного тренера клуба.