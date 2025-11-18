«Причины не объяснили»: экс-тренер «Авангарда» Рябыкин покинул «Локомотив» Хартли

Он опроверг слухи о конфликтах с игроками.

Хоккейный тренер Дмитрий Рябыкин больше не входит в тренерский штаб ярославского «Локомотива». Об этом он сам сообщил в интервью «Матч ТВ», уточнив, что решение о прекращении трудовых отношений было принято руководством клуба.

По словам Рябыкина, о своем увольнении он узнал в понедельник после встречи с президентом клуба Юрием Яковлевым.

– Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем? – сказал Рябыкин.

Дмитрий Рябыкин, который пришел в «Локомотив» вместе с главным тренером Бобом Хартли в июле, отвечал в команде за игру в большинстве. Он признал, что эта работа была для него чем-то новым, но подчеркнул, что «работа шла, и мы старались изменить ситуацию».

Тренер также категорически опроверг слухи о возможных конфликтах с игроками «Локомотива».

– Слухи о том, что у меня возник конфликт с хоккеистами «Локомотива», – это ерунда. Ничего такого не было, и я не знаю, зачем это распространяют, – отметил он.

Рябыкин также сообщил, что пока не знает о реакции Хартли на его увольнение, и добавил, что во вторник он уезжает домой, в Москву. В его планах – продолжить тренерскую карьеру в КХЛ.

Напомним, что Рябыкин ранее выступал за «Авангард» как игрок, затем стал помощником Боба Хартли в тренерском штабе команды. В 2022 году он короткое время исполнял обязанности главного тренера клуба.