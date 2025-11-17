В Омске снова не смогли избавиться от «Пиратского острова» с яхт-клубом

Объект опять выставили на продажу.

avito.ru

В Омске на продажу вновь выставлен спортивно-развлекательный комплекс «Пиратский остров», расположенный на Левом берегу. Согласно объявлению на популярном сайте, предлагаются три объединенных земельных участка общей площадью 11600 кв. м., на которых находятся «Пиратский остров» и яхт-клуб «Миллениум».

Инфраструктура комплекса включает двухэтажный коттедж, зону барбекю, беседки, открытый бассейн с зоной отдыха, футбольное, волейбольное и теннисное поля, детскую игровую площадку и прочие сооружения. Также в собственность входят постройки яхт-клуба: эллинг для хранения лодок площадью 570 кв. м и ремонтный цех площадью 100 кв. м.

Общая стоимость комплекса составляет 120 млн рублей. В объявлении также указано, что уже оформлен градостроительный план 2025 года, позволяющий строительство на этом месте базы отдыха и гостиницы.

Отметим, что комплекс выставляется на продажу не впервые. Ранее попытка продать «Пиратский остров» и яхт-клуб предпринималась в 2024 году и в апреле 2025 года.

Напомним, что территория принадлежит семье омского предпринимателя Вячеслава Авдошина, которого обвинили в мошенничестве в июне прошлого года.