В элитной омской гимназии резко сменился руководитель

В пятницу, 13 ноября, новым исполняющим обязанности директора омской гимназии № 19 стала Надежда Матиенко, ранее работавшая первым заместителем директора. По информации «СуперОмска», пока это временное назначение, окончательное решение о ее утверждении на пост директора еще не принято.
С октября текущего года должность директора гимназии на улице Таубе занимал Вячеслав Шестаков. Однако уже в конце того же месяца он покинул пост по собственному желанию и вернулся на прежнее место работы – директором Санаторной школы-интерната № 11, где трудился с декабря 2023 по октябрь 2024 года.
Напомним, что недавно областное министерство образования провело проверку гимназии по жалобам родителей на одного из учителей. Его обвиняли в том, что он оскорбляет и унижает учеников при всем классе, отвлекается на посторонние дела и использует телефон во время уроков. По итогам ревизии, проведенной 24 октября, руководству гимназии было вынесено официальное предостережение.
Кроме того, стоит отметить, что за последний год из одной из старейших омских гимназий № 19 ушли 14 преподавателей. Педагоги и родители связывают этот отток кадров с деятельностью руководства школы, которое сменилось ровно год назад.