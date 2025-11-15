В элитной омской гимназии резко сменился руководитель

Надежда Матиенко временно возглавила школу после ухода прежнего директора.

В пятницу, 13 ноября, новым исполняющим обязанности директора омской гимназии № 19 стала Надежда Матиенко, ранее работавшая первым заместителем директора. По информации « СуперОмска », пока это временное назначение, окончательное решение о ее утверждении на пост директора еще не принято.

С октября текущего года должность директора гимназии на улице Таубе занимал Вячеслав Шестаков. Однако уже в конце того же месяца он покинул пост по собственному желанию и вернулся на прежнее место работы – директором Санаторной школы-интерната № 11, где трудился с декабря 2023 по октябрь 2024 года.

Напомним, что недавно областное министерство образования провело проверку гимназии по жалобам родителей на одного из учителей. Его обвиняли в том, что он оскорбляет и унижает учеников при всем классе, отвлекается на посторонние дела и использует телефон во время уроков. По итогам ревизии, проведенной 24 октября, руководству гимназии было вынесено официальное предостережение.