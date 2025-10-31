Директор элитной омской гимназии, откуда разбежались учителя, внезапно уволился

Он руководил учебным заведением чуть больше года.

Директор омской гимназии № 19 Вячеслав Шестаков внезапно покинул свою должность. Как сообщает «Город55», сегодня, 31 октября, был его последний рабочий день.

Шестаков руководил гимназией чуть больше года. Как сообщалось ранее, за это время из нее уволилось 14 учителей. Они ушли из-за снижения нагрузки и зарплаты, а также хаоса с расписанием. Причем и педагоги, и родители учеников обвинили в этой ситуации именно руководство.

В департаменте образования отметили, что Шестаков ушел по своей инициативе. Кто займет директорское кресло, пока неизвестно.