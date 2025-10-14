Из элитной омской гимназии произошел массовый уход учителей

Заявления «по собственному» написали уже 14 педагогов.

omskinform.ru

Из одной старейшей омской гимназии № 19 за год уволилось 14 учителей. Педагоги и родители винят в ситуации руководство заведения, которое сменилось как раз год назад.

До прошлого, 2024 года пост директора гимназии занимала Елена Денисова, руководившая учебным заведением 17 лет. Однако в 2023/2024 учебном году между руководством гимназии и департаментом образования случился «раскол», сообщает «Город55». Начались различные проверки, в ходе которых в гимназии нашли несколько «непринятых» первоклассников и другие нарушения. Во избежание конфликта Денисова ушла из организации по собственному желанию.

На место директора с огромным стажем пришел Вячеслав Шестаков, до этого занимавший пост директора СОШ № 130 и санаторной школы-интерната № 11.

За год руководства Шестакова из гимназии «убежало» 14 педагогов, из которых двое – заместители директора. Незадолго до начала нового учебного года учреждение покинули еще несколько учителей, однако никто даже не стал интересоваться причинами ухода.

– Трудовые отношения расторгнуты на основании ТК РФ по собственному желанию. Обязанностью работодателя в данном случае является расторжение трудового договора с работником по его письменной просьбе, – сообщили в департаменте образования Омска.

Сами учителя называют много причин уйти. Например, снижение нагрузки более чем на 30 %, что сказывается на зарплате, которая зависит от количества проведенных уроков. Хаос с расписанием, приводящий к переполненным из-за сдвоенных уроков классам и множеству «окон», тоже не вызывает у педагогов оптимизма.

Однако в депобре уточнили, что ни к бывшему, ни к нынешнему директору у чиновников претензий не было и нет. А все недочеты в работе школы объясняются «сложной структурой образовательного процесса».