В Омске повторно уволили директора спортшколы, который отсудил свою должность

Место руководителя занял прежний заместитель.

@GigaChat

Александр Лукашевич снова покинул пост руководителя спортивной школы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта». Об этом сообщает сервис «Руспрофиль». Исполняющим обязанности руководителя стал Сергей Масленников, который ранее был заместителем руководителя.

Отметим, что это второе увольнение Лукашевича. В мае мэрия (является учредителем центра) расторгла с ним трудовой договор. По словам самого Лукашевича, причиной стало его обращение к депутату Госдумы с просьбой посодействовать в создании биатлонно-лыжного комплекса в Омске. Не согласившись со своим увольнением, Лукашевич пошел в суд и добился восстановления в должности.

Напомним, за свой пост судился и экс-директор «Омского лекарства» Игорь Богдашин. Он восстанавливался в должности дважды. Однако его уволили в третий раз после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве с закупками.