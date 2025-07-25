Лукашевич считает, что его увольнение связано с попыткой продвинуть строительство биатлонного комплекса.

Бывший директор спортивной школы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» Александр Лукашевич, который занимал эту должность с января 2023 года, подал иск в суд на департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. Как сообщает портал «СуперОмск», 25 июля в Центральном районном суде он требует восстановить себя в должности.

В мае 2025 года Лукашевич был уволен по решению уполномоченного представителя собственника. Основанием для расторжения трудового договора стали положения пункта 2 части 1 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса РФ, которые позволяют работодателю прекратить трудовые отношения с руководителем организации по собственной инициативе.

По данным пресс-службы суда, истец считает, что решение департамента об увольнении могло быть связано с его обращением к депутату Государственной думы РФ. Лукашевич просил помочь продвинуть проект создания биатлонно-лыжного комплекса в Омске.

Ранее он не получил ясного ответа от министерства спорта Омской области о судьбе строительства комплекса, реализация которого была приостановлена на неопределённый срок. Кроме того, Лукашевич отметил, что на участке, выделенном под биатлонно-лыжный комплекс, теперь планируется построить центр развития тенниса.

В ходе судебного разбирательства, как сообщается, представленные доказательства подтвердили, что при увольнении Лукашевича работодатель злоупотребил своими полномочиями. В результате суд удовлетворил требования истца.