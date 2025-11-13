Омскую компанию «Стройтраст» обвинили в сбросе мусора в Иртыш

Ранее компания уже «засветилась» на незаконной свалке.

Росприроднадзор проводит проверку в отношении омского подрядчика «Стройтраст». Поводом проверки стала жалоба о том, что компания якобы сбрасывает мусор в Иртыш с моста имени 60 лет ВЛКСМ, который сейчас капитально ремонтируют.

– В Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее – управление) поступило обращение гражданина РФ по вопросу сброса строительных отходов в реку Иртыш в результате капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ, – говорится в результатах проверки.

В ходе обследования непосредственно сброс отходов в воду не обнаружен. Однако около 150 метров от реки, недалеко от хоккейной академии «Авангард», выявлены строительные отходы в большом объеме, включая бетонные конструкции и рубероид.

– Вблизи хоккейной академии «Авангард» обнаружено несанкционированное размещение строительных отходов в большом количестве в виде обломков бетонных конструкций, отходов рубероида, смешанных с песком и глиной, – сообщили в Росприроднадзоре.

Управление направило запрос в администрацию города для выяснения обстоятельств, поскольку организация, проводившая капитальный ремонт моста («Стройтраст»), пока официально не признана виновной в размещении мусора. Однако ведомство вынесло компании предостережение.

Напомним, что омичи не в первый раз замечают свалку строительных отходов, предположительно принадлежащих «Стройтрасту». В августе этого года неподалеку от поселка Чукреевка и торгового центра «Мега» также обнаружили скопление мусора с символикой компании. Однако подрядчик заявил, что табличку на несанкционированную свалку могли подбросить.