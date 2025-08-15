Омск-Информ
Омичи требуют привлечь к ответственности тех, кто вывалил мусор в городской черте.
Омичи пожаловались на свалку на Левобережье неподалеку от поселка Чукреевка и торгового центра «Мега». Кто ее устроил, неизвестно, однако на фотографии можно увидеть табличку с надписью: ООО «СтройТраст».
– Я была поражена масштабами мусора, который незаконно сбрасывается в этом живописном месте, находящемся в черте города. Хочется привлечь к ответственности тех, кто это допустил. С учетом того что наш город позиционируется как молодежная столица, возникает резонный вопрос: когда мы начнем обращаться к вопросам экологии с должной ответственностью? – пишет автор поста.
Компания «СтройТраст» занималась реконструкцией автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от «Меги» до улицы Крупской. Дорогу уже открыли, сейчас подрядчик доделывает стыки тротуаров. Осенью вдоль бульвара высадят деревья и кустарники.
