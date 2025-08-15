Чиновники заявили, что в ходе ремонта дороги некто уносил пикеты в неизвестном направлении.
Мэрия Омска прокомментировала информацию о свалке в районе бульвара Архитекторов, которую заметили пользователи соцсетей. По словам чиновников, подрядчик не выбрасывает туда мусор, потому что у него есть договоры на вывоз отходов. А табличка с названием компании «СтройТраст» которая занималась реконструкцией бульвара, могла быть туда подброшена.
– Колышки пригодны для многократного использования на других дорожных объектах, поэтому они никогда не выбрасываются, а вывозятся строителями по завершении работ на базу. Более того, пикеты с бульвара Архитекторов еще не демонтированы, а во время реконструкции их неоднократно приходилось заменять на новые: уносились из зоны строительно-монтажных работ в неизвестных направлениях, – отметили в мэрии.
Напомним, свалку омичи обнаружили неподалеку от поселка Чукреевка и торгового центра «Мега». Сейчас мусор уже убран.