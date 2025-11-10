Омск-Информ
·Общество

Омичи разобрали все билеты на поезд Деда Мороза

Продажа началась вчера вечером. На сегодняшний день ни одного билета не осталось.

Омичи мгновенно раскупили все билеты на праздничный поезд Деда Мороза, который прибудет в Омск утром 10 декабря. Продажа стартовала накануне, 9 ноября, в 18:00. По данным сайта РЖД, ни одного билета на сегодняшний день уже не осталось.

Напомним, что в вагонах располагаются передвижная резиденция, кукольный театр, ресторан для чаепитий, фотокупе и лавка с сувенирами из Костромы и Великого Устюга.

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по 70 городам России начиная с 19 ноября из Владивостока.

Стоимость билетов на платные представления внутри поезда в этом году для самых маленьких (3–5 лет) в сопровождении взрослых составила 3450 рублей, а для детей постарше (6–12 лет) без сопровождения родителей – 2950 рублей. Программу на перроне можно посмотреть бесплатно.

Отметим, что в прошлом году омичи разобрали все билеты за несколько минут.

