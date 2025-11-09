Стало известно, когда в Омск прибудет Дед Мороз

Праздничный поезд традиционно проедет по всем городам России.

10 декабря прибудет в Омск праздничный поезд Деда Мороза, в его вагонах располагается передвижная резиденция, кукольный театр, ресторан для чаепитий, фотокупе и лавка с сувенирами из Костромы и Великого Устюга. Как пишет телеграм-канал «Омск_путеводитель», билеты начнут продавать за 30 дней.

Дед Мороз побывает в 70 городах нашей страны, на перронах начнут новогодние представления. Старт будет дан 19 ноября из Владивостока.

В Омске состоится анимационная программа у поезда Деда Мороза (вход свободный), посещение передвижной резиденции и вагона «Кукольный театр» (по заранее купленным билетам).