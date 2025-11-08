«Авангард» оригинально оправдался за два поражения подряд

В клубе заявили, что команда продолжает удерживать лидирующие позиции.

В хоккейном клубе «Авангард» решили нейтрализовать гнев болельщиков из-за двух поражений подряд. И привели факты, доказывающие, что «ястребы» на самом деле в хорошей форме.

В частности, указывается, что прошла всего треть регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» идет на третьем месте Востока и на восьмом среди всех команд чемпионата. От лидера таблицы омичей отделяет 7 очков (при этом у «ястребов» на одну игру меньше).

Команда проиграла всего 9 из 23 матчей. В списке команд, потерпевших поражение, указаны «Динамо» (7:4), «Ак Барс» (6:1), СКА (4:2), «Локомотив» (4:1), «Металлург» (5:1), «Трактор» (8:5).

По итогам матчей Константин Окулов – второй лучший бомбардир лиги, Дамир Шарипзянов – лучший защитник-бомбардир и защитник-снайпер лиги среди обыгранных команд.

– Куда побежали с криками «Все пропало!»? Настоящие болельщики всегда с командой. В двух домашних матчах сделаем все, чтобы вы нами гордились, – агрессивно пытаются вразумить фанатов пиарщики клуба.

Отметим, что вчера «Авангард» в овертайме потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока со счетом 1:2. А 5 ноября «ястребы» проиграли хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3.