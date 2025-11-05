Омск-Информ
Большинство не помогло: «Авангард» проиграл «Амуру» в овертайме

«Ястребы» не смогли реализовать большинство.

В Хабаровске завершился матч «Амура» и «Авангарда». Омичи проиграли со счетом 2:3.

Счет открыли «ястребы». Первую шайбу в ворота «тигров» отправил Джозеф Чеккони. Однако вскоре хозяева отыграли гол. Первый период закончился счетом 1:1. Во втором периоде хозяева вырвались вперед, но на этот раз Эндрю Потуральски сравнял счет до 2:2. Третий период команды «откатали» без голов, но не без травм.

– Прямым броском прилетает шайба в лицо Александру Волкову. Врач нужен, – сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Исход матча решил овертайм. Омичи начинали в большинстве, но не смогли его реализовать. В дополнительное время «Амур» сумел отправить шайбу в ворота «Авангарда».

Следующий матч «Авангарда» состоится 7 ноября. Во Владивостоке омичи сыграют с «Адмиралом».

