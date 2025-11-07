«Авангард» проигрывает в овертайме второй раз подряд

После поражения от «Амура», команда потерпела еще одно – от «Адмирала».

hawk.ru

Во Владивостоке завершился матч «Авангарда» и «Адмирала». Омичи проиграли дальневосточникам со счетом 1:2.

Счет открыл «Адмирал» и «Авангард» сравнял его только во втором периоде. Еще одна шайба на счету Дамира Шарипзянова.

Клим Костин получил удар клюшкой, из-за чего ему потребовалась помощь врача. Однако вскоре он вернулся на лед.

Третий период команды «откатали» без голов. В итоге «Адмирал» вырвался вперед в овертайме.

Это вторая встреча «Авангарда» и «Адмирала» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч закончился победой «ястребов» (6:1).

Следующий матч «Авангарда» состоится 10 октября в Омске. На этот раз соперником будет «СКА».