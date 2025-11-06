В Омске наконец начнут строить платный мост через Омь

После одобрения госэкспертизой проект готов к старту.

omskinform.ru

Проект платного мостового перехода через реку Омь успешно прошел государственную экспертизу, и строительство дороги, которая соединит улицы Раздольную и 1-ю Заречную, может начаться в ближайшее время.

Застройщиком выступает компания «ИФР-Омь». Среди ее учредителей известные омские строители Армен и Геворг Акопяны, хорошо известные в Омске. Проектирование дороги поручено трем организациям: ООО «Автодорпроект», ООО «Стройтраст» и ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа».

Сотрудники государственной экспертизы Омской области внимательно изучили проектную документацию и 6 ноября вынесли положительное заключение.

Мост протяженностью 1,2 км планируется строить по концессионной схеме. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, из которых около 300 млн рублей должны быть выделены из бюджета области, хотя точные цифры могут измениться.

Напомним, что изначально строительство планировалось начать в первой половине 2025 года, однако повышение ключевой ставки задержало старт работ. В конце мая заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов сообщил, что по итогам переговоров с инвестором было решено начать стройку уже в этом году, чтобы избежать дальнейшего удорожания проекта.