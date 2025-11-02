«Останки» омского СКК им. Блинова «пристроили» компании с Кубани

Второй лот приобрела омская фирма.

Омский СКК им. Блинова, находящийся на реконструкции, избавился от излишков металлолома, распродав их на аукционах. Информация о результатах аукционов опубликована на портале «ГИС Торги».

Так, партию алюминиевого металлолома массой 21,8 тонны выкупила компания «Металлинвест» из Краснодарского края. Лот «ушел» за 3,6 млн рублей, превысив начальную цену в 400 тыс. рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Омске с 2007 года и только весной 2020-го сменила «прописку». Изначально она занималась производством алюминия. Сейчас, по информации с официального сайта, компания производит продукцию из переработанного металлолома.

Напомним, что ранее компания уже приобретала конструкции, оставшиеся после реконструкции. Тогда за 80 тонн металлолома краснодарская фирма заплатила около 800 тыс. рублей.

Второй лот – более 400 тонн чермета – приобрела омская компания «Вторичные ресурсы Сибири» за 6,1 млн рублей. Начальная цена составляла 3,6 млн рублей. Продавцом, согласно документации аукциона, выступила Дирекция по обеспечению деятельности сферы физической культуры и спорта.

Напомним, что СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время считался главной спортивной ареной Омска. С 2020 года здание не использовалось, но в 2025 году началась масштабная реконструкция. Комплекс планировали открыть этой осенью, однако сроки несколько раз переносились. По последним данным, первая игра в обновленном спорткомплексе пройдет в марте.