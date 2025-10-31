Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омске известная сеть опровергла слухи о закрытии магазина в центре

Временное закрытие связано с ребрендингом.

В руководстве «Читай-города» заявили, что точка на проспекте Карла Маркса, 75, в Омске временно закрыта для проведения ребрендинга. Слухи о полном закрытии магазина не соответствуют действительности, сообщает РБК Омск.

– Мы проводим обновление формата магазина, чтобы в будущем предложить нашим покупателям еще более комфортные условия для выбора книг, – рассказали в пресс-службе сети.

В компании также подчеркнули, что открытие новых магазинов в Омске на данный момент не предусмотрено, при этом все остальные точки продолжают работать в обычном режиме. Согласно официальному сайту сети, в городе функционируют семь магазинов.

Напомним, что ранее в Омске начали закрываться магазины сети «Центр-книга», главного конкурента «Читай-города». За последние несколько месяцев на продажу выставили пять точек этой сети.

·Экономика/Бизнес

В Омске известная сеть опровергла слухи о закрытии магазина в центре

Временное закрытие связано с ребрендингом.
Яндекс карты

В руководстве «Читай-города» заявили, что точка на проспекте Карла Маркса, 75, в Омске временно закрыта для проведения ребрендинга. Слухи о полном закрытии магазина не соответствуют действительности, сообщает РБК Омск.

– Мы проводим обновление формата магазина, чтобы в будущем предложить нашим покупателям еще более комфортные условия для выбора книг, – рассказали в пресс-службе сети.

В компании также подчеркнули, что открытие новых магазинов в Омске на данный момент не предусмотрено, при этом все остальные точки продолжают работать в обычном режиме. Согласно официальному сайту сети, в городе функционируют семь магазинов.

Напомним, что ранее в Омске начали закрываться магазины сети «Центр-книга», главного конкурента «Читай-города». За последние несколько месяцев на продажу выставили пять точек этой сети.

Алексей Новиков