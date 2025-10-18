Откроют еще один бар? Книжные магазины в Омске стали не нужны

Помещения продают под другой бизнес.

Omskinform.ru

В Омске закрывается еще один магазин сети «Центр-книга», существующей уже около 30 лет. В ближайшее время прекратит работу филиал на проспекте Мира, 38.

– К сожалению, мы вынуждены закрыть наш книжный магазин. В связи с этим объявляем итоговую распродажу, – сообщается в паблике сети.

Магазин проработает, пока не распродадут оставшиеся товары. Отметим, что помещение магазина уже выставили на продажу. Цена на него успела упасть с 60 до 55 млн рублей.

Ранее сообщалось о закрытии магазинов «Центр-книга» на улицах Богдана Хмельницкого и 4-й Челюскинцев. Также продаются помещения сети на проспекте Маркса, улице Ленина. В одном из бывших книжных магазинов на Ленина уже открылся бар «Младший лейтенант».