Пугающая тенденция: в Омске сокращается еще одна сеть книжных магазинов

Их прямые конкуренты закрывают уже пятый магазин.

Яндекс карты

В Омске закрыт еще один книжный магазин. В этот раз сокращается сеть «Читай-город».

Закрылась одна из точек популярной сети, расположенная на проспекте Карла Маркса, 75, в Ленинском округе, сообщает «Город55». На сайте книжного магазина информация о нем также пропала. Филиал больше не принимает заказы с последующим самовывозом.

По данным сайта, в Омске осталось 7 магазинов сети.

Напомним, что в Омске «загибается» прямой конкурент «Читай-города» – «Центр-книга». За несколько месяцев на продажу были выставлены пять магазинов.