·Происшествия

Пропавшую в Омской области пенсионерку нашли мертвой

Волонтеры объявили о завершении ее поисков.

Сегодня, 31 октября, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» объявили о завершении поисков пропавшей 74-летней пенсионерки. Добровольцы сообщили, что омичку нашли мертвой.

Женщина пропала в среду, 29 октября, в Калачинске. Она вышла из дома и не вернулась. Вчера волонтеры объявляли общий сбор на ее поиски.

Напомним, что позавчера еще одного пропавшего омича нашли погибшим.

Мария Филимонова