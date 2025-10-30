Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области трагически завершились поиски пропавшего мужчины

Волонтеры сообщили о гибели сельчанина.

Вчера, 29 октября, волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» объявили о завершении поисков пропавшего 41-летнего мужчины. Добровольцы сообщили, что омич найден мертвым.

Мужчину искали почти две недели. Ранее сообщалось, что 18 октября он вышел из дома в рабочем поселке Шербакуль Омской области и не вернулся.

Напомним, что в Омске продолжаются поиски Александра Андрейчикова, который еще 8 октября вышел из дома на улице Степной и не вернулся.

Мария Филимонова