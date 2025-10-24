В Омской области стали тревожно часто пропадать мужчины

Одного из них ищут уже две недели.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» и ПСО «ЛизаАлерт» ведут поиски трех мужчин в Омской области. Один из них исчез в Омске, а двое других пропали в районах области.

«ДоброСпас-Омск» / «ЛизаАлерт»

Так, в Омске ищут 40-летнего Александра Андрейчикова (на фото слева), который еще 8 октября вышел из дома на улице Степной и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170-175 см, волосы седые, прямые, короткие, глаза серые, татуировка в виде паука на левой руке.

Был одет в белую футболку, толстовку черного цвета, джинсы и кроссовки.

41-летний Андрей Ткаченко (на фото посередине) пропал в поселке Шербакуль Шербакульского района Омской области. 18 октября он вышел из дома на улице Ленина, но назад не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, короткие темно-русые волосы.

Был одет в черную шапку, черную куртку, зеленые штаны и куртку серого цвета.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра и Андрея, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.

Самый молодой из пропавших – 24-летний Кирилл Янин (на фото справа) – исчез в районе поселка Крутая Горка. В отличие от старших товарищей, о местонахождении Кирилла ничего не известно со вчерашнего дня. Он покинул место жительства 23 октября.

Приметы: рост 195 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Был одет в черный пуховик, черные штаны с лампасами, черные ботинки, белую шапку и коричневые перчатки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обновлено от 22:22:

Кирилл Янин найден, молодой человек жив.