·Происшествия

«Скотч, фонари, батарейки»: в Омской области ищут пропавшую пенсионерку

Она была одета во все черное.

Добровольцы объявили сбор на поиски пропавшей Светланы Большаниной. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Поисковики собираются в Калачинске, по адресу: ул. Калачинская, 6. В отряде отметили, что с собой стоит взять заряженный телефон и портативное устройство для зарядки. Также, при наличии, прозрачный скотч, фонари и дополнительные батарейки к ним.

– С собой: заряженный телефон и повербэнк, при наличии – скотч широкий прозрачный, фонари и батарейки к ним. Одежда и обувь удобные и соответствующие погоде, – сообщили в «ЛизаАлерт».

74-летняя Светлана Большанина пропала вчера, 29 октября, в Калачинске.

Приметы пропавшей: рост 150 см, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза зеленые.

Была одета в куртку, юбку, гамаши полусапожки черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

