В Омской области «продлят» свалки, от которых не могут избавиться 6 лет

Их должны были заменить мусороперерабатывающими заводами еще в 2019 году.

Stable Diffusion

В Госдуме выступили с предложением продлить мусорную реформу в России. Законопроект направлен на продление срока эксплуатации существующих мусорных полигонов до 2028 года.

Инициатива направлена на урегулирование вопроса переработки ТКО и закрепляет механизм временного использования старых полигонов (введенных до 1 января 2019 года) до 1 января 2028 года. При этом вводится процедура взаимодействия с Российским экологическим оператором.

По действующему сейчас закону, который ранее также продлялся, с 1 января 2026 года планировалось закрыть полигоны, введенные до 2019 года, заменив их комплексами сортировки мусора. После закрытия полигоны подлежали обязательному исключению из территориальной схемы обращения с отходами и обязательной рекультивации. Только в Омской области насчитывается 17 таких объектов.

Администрация Омска

Первоначально срок действия полигонов был продлен до 2026 года, однако целый ряд факторов, включая климатические особенности, недостаток финансирования и социально-экономические условия, препятствовали внедрению альтернативных способов утилизации отходов.

По словам депутата Госдумы от Омской области и экс-мэра Омска Оксаны Фадиной, продление сроков мусорной реформы необходимо.

– Инициатива не обошлась без критики со стороны некоторых депутатов. Мол, «опять двойка…», и опять времени не хватило. Только вот если посмотреть, в каких регионах такая ситуация, то многие причины окажутся на поверхности. И при этом нельзя сказать, что в регионах ничего не делается по исполнению мусорной реформы, – рассказала Фадина.

Автор инициативы – Заксобрание Омской области предлагает не только перенести сроки эксплуатации существующих полигонов, но и обязать регионы гарантировать завершение строительства новых объектов размещения отходов.

Напомним, в Омской области строятся полигоны и мусоросортировочные комплексы в Тарском, Таврическом и Омском муниципальных округах. Два проекта выполняются в рамках концессионных соглашений, третий – как часть крупного инвестиционного проекта. Планируется завершение строительства в 2026–2027 годах.

Законопроект, получивший поддержку комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, будет далее рассмотрен профильным Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.