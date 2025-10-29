Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» готовится мстить бывшему тренеру Кравцу за позорное поражение

Прошлая встреча с «Барысом» завершилась с разгромным счетом 6:2 в пользу соперника.

Сегодня, 29 октября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В прошлый раз, встречаясь в Астане, «ястребы» позорно проиграли сопернику. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «барсов». Напомним, что летом этого года «Барыс» возглавил экс-тренер омского клуба Михаил Кравец. В позапрошлом сезоне после разгромного поражения от «Локомотива» с ним расторгли контракт.

Сумеют ли «ястребы» в этот раз обыграть команду бывшего тренера, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

1736
·Спорт

«Авангард» готовится мстить бывшему тренеру Кравцу за позорное поражение

Прошлая встреча с «Барысом» завершилась с разгромным счетом 6:2 в пользу соперника.
hawk.ru

Сегодня, 29 октября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В прошлый раз, встречаясь в Астане, «ястребы» позорно проиграли сопернику. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «барсов». Напомним, что летом этого года «Барыс» возглавил экс-тренер омского клуба Михаил Кравец. В позапрошлом сезоне после разгромного поражения от «Локомотива» с ним расторгли контракт.

Сумеют ли «ястребы» в этот раз обыграть команду бывшего тренера, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

1736
Мария Филимонова