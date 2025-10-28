Адвокат экс-главы «Омского лекарства» Богдашина оспорит его арест

Уже завтра защитник Андрей Тверской хочет подать апелляционную жалобу.

omskinform.ru

Сегодня, 28 октября, судья Куйбышевского районного суда Омска Светлана Серпутько вынесла решение о продлении ареста для бывшего генерального директора АО «Омское лекарство» Игоря Богдашина. Заседание прошло в закрытом от прессы и слушателей режиме. Как явствует из постановления, экс-руководителя компании оставили в СИЗО на месяц, по 1 декабря включительно.

Адвокат Богдашина Андрей Тверской заявил «Омск-информу», что намерен оспорить этот вердикт. По его словам, это слишком жесткая мера для человека, имеющего ряд хронических заболеваний: немотивированную потерю веса и гипертонию. О проблемах Богдашина со здоровьем в ходе сегодняшнего заседания говорила и его супруга Ирина, но ее слова не убедили судью смягчить меру пресечения для обвиняемого.

Защита намерена оформить и подать апелляцию в Омский областной суд уже завтра, 29 октября.

– Суд поступил абсолютно незаконно. Есть прямой запрет на продление меры пресечений для руководителей коммерческих организаций. А суд пишет, что преступление совершено не в сфере предпринимательской деятельности. Идет подмена понятий, – подчеркнул Тверской.

Он пока не обсуждал дальнейшие действия со своим клиентом, но намерен посетить бывшего главу «Омского лекарства» на следующей неделе. Как добавил защитник, Игорь Богдашин не теряет в СИЗО присутствия духа: читает и пишет заметки на медицинские темы.

Следующее заседание суда, скорее всего, состоится уже в декабре.