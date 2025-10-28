Молодой омич рискует сесть на 7 лет за комментарий в интернете

Это уже третий похожий случай за последний месяц.

Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего омича, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Как сообщает пресс-служба ведомства, парень с личного аккаунта в соцсети публиковал комментарии, содержащие его антироссийские взгляды. Омич положительно отзывался о массированных атаках украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Москве и Ростовской области.

На допросе омич во всем признался. У него изъяли компьютер, с которого он писал комментарии. Теперь фигуранту грозит до 7 лет колонии.

Отметим, что такой же срок может получить 44-летняя жительница Омской области, которая оставила неосторожный комментарий под видеозаписью. Еще одну омичку за аналогичное преступление уже отправили в колонию на 3 года.