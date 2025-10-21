Омичка сядет в тюрьму за комментарии в популярном мессенджере

Женщину осудили за оправдание украинских террористов.

Stable Diffusion

2-й Восточный окружной военный суд признал омичку Снежану Вожакову виновной в публичном оправдании терроризма. В наказание ее отправят в колонию общего режима на 3 года и на такой же срок запретят заниматься размещением информации в интернете.

Как сообщает пресс-служба суда, женщина высказывалась в соцсетях и месседжерах против проведения специальной военной операции, оправдывала действия Украины. Это формировало у других людей неправильные представления об идеологии и практике терроризма.

– Используя личные аккаунты в мессенджере «Телеграм», женщина открыто выражала антироссийские взгляды, в своих постах публично поддерживала деятельность запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций и их участников, а также размещала положительные комментарии, оправдывающие атаку украинских БПЛА по ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан в апреле 2024 г., – уточнили силовики.

Отметим, что уголовное дело возбудило и расследовало именно УФСБ России по Омской области.

Приговор пока в законную силу не вступил. Омичка еще может его обжаловать.