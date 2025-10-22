Омичка может сесть в тюрьму на 7 лет за комментарий в интернете

Женщина публично выступила в поддержку террористов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Омской области, которую подозревают в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, женщина прокомментировала в социальной сети видеофайл. Ее комментарий содержал оправдание и одобрение в адрес запрещенной на территории России террористической организации.

Расследованием преступления занимались сотрудники ФСБ. Они обыскали квартиру омички, где нашли и изъяли вещественные доказательства. На время следствия омичку поместили под домашний арест. Ей грозит 5–7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что другую омичку за оправдание терроризма отправили в колонию на 3 года.