Названы сроки возвращения в строй звездного нападающего «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после матча с магнитогорским «Металлургом» рассказал о состоянии центрального нападающего команды Василия Пономарева. По словам наставника, игрок является важной частью коллектива.
– Мне нравится то, как он себя показывает. Он действительно прогрессировал, набирал обороты, его игра улучшалась. И он идеальный солдат, потому что он всегда надежен, ответственен, очень умен. Он всегда делает то, что ты от него просишь, не теряет шайбы, – заявил Буше.
Наставник команды также назвал приблизительные сроки восстановления нападающего.
– Пономарев выбыл ориентировочно на три недели, и понятно, что мы не будем форсировать его возвращение, не будем на него давить и ждать каких-то сиюминутных результатов, – добавил Буше.
Тренер подчеркнул, что форвард «ястребов» продолжит развиваться, ведь он трудолюбивый и талантливый центральный нападающий, «настоящее золото» команды.
Напомним, что 20 октября стало известно о травме Василия Пономарева, которую он получил в матче «Авангарда» против екатеринбургского «Автомобилиста».