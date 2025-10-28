Омские казаки снова готовят протест против концерта Арбениной

Возмущение вызвано резолюцией круглого стола.

Артем Геодакян / ТАСС

Омские казаки намерены вновь выступить против концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+), сообщил атаман объединенного казачества Прииртышья Владислав Буланкин. По его словам, поводом для акции стала резолюция круглого стола, на которую областные власти до сих пор не дали ответа.

– Мы будем просить дать нам ответ на резолюцию круглого стола. И еще наши ребята из зоны проведения СВО писали заявление ФСБ на предмет проверить Диану Арбенину на причастность к финансированию армии Украины. Ответы мы тоже не получили, – цитирует « НГС55 » Буланкина.

Напомним, что год назад омские казаки уже пытались сорвать концерт артистки. Тогда Совет атаманов казаков заявил , что солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина не поддержала проведение СВО.