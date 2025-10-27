«Не бойтесь поражений»: Сушинский высказался на открытии именной хоккейной коробки в Омске

Площадка рассчитана на занятия хоккеем, футболом и баскетболом.

omskinform

Сегодня, на Левобережье Омска открыли новую многофункциональную спортивную площадку, названную в честь легендарного нападающего «Авангарда» Максима Сушинского. Объект рассчитан на круглогодичное использование: летом здесь можно играть в футбол и баскетбол, а зимой выходить на лед и играть в хоккей.

– Очень приятно находиться в Омске, как всегда. Спасибо городу за то, что дали этой площадке мое имя. Дай Бог, чтобы отсюда вышло как можно больше мастеров. Это большое подспорье для популяризации спорта и развития не только хоккея в Омске. Здесь можно играть и в футбол, и в баскетбол. Не бойтесь ничего, даже поражений. Пусть здесь вырастет побольше людей и мастеров спорта, – заявил Сушинский.

В свою очередь, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков подчеркнул, что настоящее значение площадки станет заметно не сразу, а тогда, когда начнется полноценная хоккейная жизнь – когда зальют лед, придут первые дети и начнут работать инструкторы. Он отметил, что проект находится только в начале пути.

– В следующем году общее количество площадок достигнет 150. Мы обязательно доведем это до конца. Я считаю, это большая история. Вы знаете, когда приходишь во двор, понимаешь, что коробка – это не только хоккей. Она меняет социальную атмосферу, создает уют, порядок и даже, наверное, безопасность. Поэтому это большое дело, далеко выходящее за пределы спорта, – подчеркнул Чистяков.

Гендиректор поблагодарил Максима Сушинского за то, что тот согласился дать свое имя новой «мастер-площадке». По словам Чистякова, такое название обусловлено тем, что эта коробка самая большая по размеру.

Кроме того, он выразил надежду, что здесь появится настоящая хоккейная атмосфера, как в его детстве, когда дети часами проводили время во дворах за активными играми. Чистяков признался, что, увидев результат работы, пожалел, что в его детстве не было таких условий.

– Если бы в моем дворе была такая коробка, я бы точно занимался хоккеем не в 55, а пораньше, – заключил генеральный директор.

Напомним, что ранее Чистяков оценил успехи «Авангарда» и рассказал, когда результаты команды будет оценивать руководство.