В «Авангарде» раскрыли истинную цель приезда Сушинского в Омск

Легенда омского хоккея приедет на матч с «Металлургом».

В «Авангарде» рассказали, зачем в Омск приедет легенда клуба Максим Сушинский. Ранее сообщалось, что он станет специальным гостем домашнего матча против магнитогорского «Металлурга».

Как сообщили в пресс-службе клуба, приезд экс-форварда связан с открытием одной из новых хоккейных площадок в Омске, которая будет носить имя Максима Сушинского. 

Точный адрес и район расположения новой «коробки» пресс-служба клуба не раскрыла. При этом «Омск-информу» не опровергли информацию о возможном проведении автограф-сессии Максима Сушинского перед матчем, а также о поднятии именного стяга игрока под своды «G-Drive Арены».

В «Авангарде» раскрыли истинную цель приезда Сушинского в Омск

Легенда омского хоккея приедет на матч с «Металлургом».
Алексей Новиков