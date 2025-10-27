Чистяков сделал заявление об игре «Авангарда» в КХЛ

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков оценил выступление омской команды в чемпионате КХЛ. Он упомянул, что клуб проходит естественные этапы становления после серьезного обновления состава.
– Очень много новых игроков. Они все, безусловно, классные, с хорошим портфолио, с опытом, но все равно к этому всему надо притереться, разобраться. Пройти в том числе и трудные моменты, и поражения. Я вижу по реакции тренерского штаба, что про панику даже смешно говорить, – заявил гендиректор.
Чистяков подчеркнул, что в команде ведется плановая работа. Специалисты понимают свои задачи и знают, как действовать даже тогда, когда результаты оказываются ниже ожиданий.
– Поэтому для себя лично я ставлю сроки, что где-то, наверное, в ноябре и декабре я буду серьезнее смотреть на то, что получается, – подытожил гендиректор.
На данный момент «Авангард» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 25 очков после 18 матчей – 12 побед и 6 поражений.
При этом у омичей меньше сыгранных встреч, чем у ближайших конкурентов, находящихся выше в таблице. Уже сегодня в поединке против магнитогорского «Металлурга» «ястребы» могут улучшить свое положение и подняться на вторую строчку конференции.