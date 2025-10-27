Чистяков сделал заявление об игре «Авангарда» в КХЛ

Гендиректор подчеркнул, что в клубе пока нет паники.

hawk.ru Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков оценил выступление омской команды в чемпионате КХЛ. Он упомянул, что клуб проходит естественные этапы становления после серьезного обновления состава.

– Очень много новых игроков. Они все, безусловно, классные, с хорошим портфолио, с опытом, но все равно к этому всему надо притереться, разобраться. Пройти в том числе и трудные моменты, и поражения. Я вижу по реакции тренерского штаба, что про панику даже смешно говорить, – заявил гендиректор.

Чистяков подчеркнул, что в команде ведется плановая работа. Специалисты понимают свои задачи и знают, как действовать даже тогда, когда результаты оказываются ниже ожиданий.

– Поэтому для себя лично я ставлю сроки, что где-то, наверное, в ноябре и декабре я буду серьезнее смотреть на то, что получается, – подытожил гендиректор.

На данный момент «Авангард» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 25 очков после 18 матчей – 12 побед и 6 поражений.