·Экономика/Бизнес

Стало известно, как будет выглядеть культовая питерская пекарня в Омске

Открытие заведения запланировано на завтрашний день.

В Омске возле остановки «Дом туриста» откроется заведение сети культовых кафе-пекарен из Санкт-Петербурга «Цех85». Ранее сообщалось, что кафе откроется в первых числах ноября.

Снимками интерьера нового заведения поделился телеграм-канал «Омск_путеводитель». Как оказалось, в пекарне будет много света, окон и открытых пространств. В оформлении преобладают минимализм, натуральные материалы сдержанных серовато-бежевых оттенков и элементы граффити.

В меню пекарни традиционная выпечка от известного бренда.

«Цех85» имеет 170 точек в Москве и Санкт-Петербурге. Среди подобных сетей в Омске открыты «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».

