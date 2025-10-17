Стало известно, где в Омске откроется культовая питерская пекарня

Заведение появится в центре города.

Стало известно, где в Омске откроется заведение популярной сети кафе-пекарен из Санкт-Петербурга «Цех85». Выяснилось, что кафе будет работать в центре города, возле остановки «Дом Туриста». Соответствующие рекламные баннеры уже появились на улице Гагарина.

Сейчас в здании ведутся ремонтные работы, открытие ожидается в первых числах ноября, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

В меню пекарни будут представлены традиционные круассаны, булочки, слойки, эклеры, пироги, торты, а также новые виды десертов и перекусов, в том числе сэндвичи, салаты и здоровые боулы.

«Цех85» имеет 160 точек в Северной столице и Москве. Среди подобных сетей в Омске открыты «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».