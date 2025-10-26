На месте платного моста через Омку начали сносить дачи

Судя по всему, строители начали расчищать место под инфраструктурный объект с правой стороны реки.

UniversusGPT На месте будущего платного моста через реку Омь в Центральном округе города начали сносить дачные дома.

По данным «СуперОмска», расчищать площадку начали в СНТ «Гидротехник», это в районе улицы 1-й Заречной, с правой стороны реки. Судя по всему, строители стали демонтировать дачные строения.

Отметим, что в марте Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области в своем распоряжении заявило о планах по изъятию нескольких участков для строительства дороги с мостом через Омь. Предполагается, что сооружение соединит улицы Раздольную и 1-ю Заречную. Инвестор, компания «Стройтраст», собиралась начать строить объекты стоимостью 1,6 млрд рублей в этом году, а завершить в 2026-м.

Ранее депутаты проголосовали за передачу непостроенной дороги к переправе в собственность области.