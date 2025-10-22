У Омска заберут несуществующую дорогу ради нового платного моста

Участок передадут в собственность региона.

omskinform.ru Сегодня, 22 октября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты вынесли решение по вопросу передачи участка дороги для строительства нового моста через Омь. Напомним, что переправа будет платной.

В ведение Омской области перейдет принадлежащий городу участок дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной, сообщил председатель Омского горсовета Владимир Корбут.

– Строится мостовой переход через реку Омь с платным участком, и необходимо передать участок автомобильной дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной, – пояснил он.

Улицы Раздольная и 1-я Заречная находятся на разных берегах реки Омь, и дороги там пока нет. Ее построят вместе с мостом. Депутаты приняли постановление о передачи пока несуществующей дороги в собственность Омской области.

Напомним, что строительство моста может начаться в 2025–2026 годах и соединит берега реки Омь в районе улицы 2-й Учхозной. Строительство моста оценивается в 1,6 млрд рублей.