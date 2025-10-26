Травмированные игроки «Авангарда» снялись в рекламе спецодежды

Нападающие Наиль Якупов и Василий Пономарев показали, как активно восстанавливаются в новом мерче клуба.

Травмированные нападающие «Авангарда» Наиль Якупов и Василий Пономарев снялись в рекламе специальной компрессионной одежды. Таким образом клуб объявил о запуске новой линейки рашгардов для занятий спортом.

– Рашгард – это компрессионная футболка, которая позволяет поддерживать внешнюю температуру тела во время тренировок и защищает кожный покров. Он плотно прилегает к телу, отводит пот, спасает кожу от ссадин и поддерживает мышцы, – уточнили в «Авангарде».

Наиль Якупов получил травму ноги в сентябре 2025 года в матче против минского «Динамо» и выбыл примерно на полтора месяца. Впоследствии ему сделали успешную операцию на ноге в Германии. По предварительным данным, срок восстановления форварда составит около четырех недель.

Нападающий Василий Пономарев получил травму, из-за которой пропустит около месяца. Травма была получена в игре с «Барысом», и, по прогнозам, он вернется в строй примерно в те же сроки, что и Наиль Якупов.