Капитан «Авангарда» Шарипзянов вписал свое имя в историю КХЛ

Капитан хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов достиг важного рубежа в своей спортивной карьере, набрав 250 очков в КХЛ. Во вчерашнем матче против «Северстали» защитник отметился двумя голевыми передачами.

Всего в лиге Шарипзянов провел 563 матча, забросив 66 шайб и отдав 184 результативные передачи. За регулярный чемпионат он набрал 219 очков (56+163), а в плей-офф на счету хоккеиста – 31 балл (10+21).

Как отметили в пресс-службе «Авангарда», первое результативное очко Дамир заработал 24 августа 2017 года, сыграв против команды «Адмирал». Тогда защитник забросил дебютную шайбу в лиге.

В истории КХЛ только десять защитников достигли отметки в 250 очков. Шарипзянов стал одиннадцатым.

